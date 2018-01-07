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محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:18 م
محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)
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نظمت محافظة الجيزة اليوم بالتعاون مع المكتب الأزهري لتحفيظ القرآن الكريم، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم ضمن مبادرة "في حب كتاب الله" التي نظمتها المحافظة خلال شهر رمضان.

وحضر الحفل كلا من اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة وعبدالرحمن الشهاوي سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ هشام عبدالله مدير المكتب الأزهري لتحفيظ القرآن وخالد الدومة المنسق العام والمستشار الإعلامي لمبادرة في حب كتاب الله والدكتور عبدالوارث عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر .

وتم تكريم ٣٥ طفل من حفظة القرآن الكريم على مستوى محافظة الجيزة بنادي الشرقية للدخان.
محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)
محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)
محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)
محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)
محافظ الجيزة يكرم 35 طفلًا من حفظة القرآن الكريم بنادي الشرقية للدخان (صور)
المزيد عن: نادي الشرقية للدحان محافظ الجيزة حفظة القران أخبار مصر
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