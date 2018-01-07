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أحمد موسى عن خروج إسبانيا من كأس العالم: "فرحان فيك يا راموس"

الأحد 01/يوليه/2018 - 08:18 م
أحمد موسى عن خروج إسبانيا من كأس العالم: فرحان فيك يا راموس
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للمنتخب الروسي عقب فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح وصعوده لربع نهائي كأس العالم، مشيرًا إلى أن معظم العرب كانوا يشجعون روسيا بسبب تعمد اللاعب الإسباني سيرجيو راموس إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفًا "راموس" بسفاح الملاعب.

وأعرب "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، عن سعادته ببكاء سيرجي راموس في الملعب بعد خروج منتخب إسبانيا من مونديال روسيا 2018، معلقًا: " زى ما خلانا نبكي على محمد صلاح.. فرحان فيك يا راموس.. إسبانيا تستحق الخروج من كأس العالم طول ما عندهم الولد ده مش هيخده بطولات تانية هنعد ندعي عليهم طول الوقت لحد ما ربنا ياخد حقنا منه، لأنه اصاب صلاح وأثر على أداء منتخبنا في كأس العالم".

وأشار إلى أن المنتخب الإسباني سيرجع بلاده غدًا، موجها حديثه لمنتخب إسبانيا قائبًا: " بسلامة يا راموس.. أعتقد أن ديه أخرتك.. وبقول للإسبان خرجه راموس ربنا هيكرمكم".
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