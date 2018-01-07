مقتل 76 مدنياً عراقياً خلال يونيو

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مقتل 76 مدنياً عراقياً وإصابة 129 آخرين في يونيو الماضي.





وقالت الأمم المتحدة في بيان بحسب "السومرية نيوز"، إن "الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أفادت بمقتل ما مجموعه 76 مدنياً عراقياً وإصابة 129 آخرين، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر يونيو 2018".





وأضافت أن "هذه الأرقام تشمل سائر المواطنين وغيرهم ممن يعد من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء".