ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لرجيم صحي.. جربي تحضير البطاطس المشوية

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:08 م
لرجيم صحي.. جربي تحضير البطاطس المشوية
بطاطس مشوية
طباعة
 
المقادير
- البطاطس : 3 حبات (كبيرة الحجم مقشرة ومقطعة أصابع) 
- زيت الكانولا : ملعقة كبيرة 
- ريحان ناشف : ملعقة صغيرة 
- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور) 
- ملح : ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

2. ادهني صينية الفرن بالقليل من الزيت.

3. ضعي البطاطس في الصينية ثم وزعي الزيت عليها جيداً.

4. وزعي الريحان المجفف والجبن البارميزان والفلفل الملح.

5. أدخلي الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج البطاطس وتتحمر.

6. قدميها ساخنة إلى جانب اللحم  أو الدجاج المشوي حسب الرغبة.
المزيد عن: كتشينو طريقة عمل بطاطس مشوية بطاطس الطبخ التحضير
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
1 (3)
x
16:00
1 (4)
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 7:20:05 PM