نشأت الديهي عن الموازنة العامة الجديد: "الدولة منحازه للفقراء"
الأحد 01/يوليه/2018 - 07:16 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الموازنة العامة الجديدة لعام 2018- 2019 هى أكثر انحيازًا للطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنها أكبر وأضخم موازنة عامة في تاريخ مصر.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الموازنة العامة الجديدة هدفها تحقيق أغراض اجتماعية، متابعًا "الدولة منحازه للفقراء".
وأكد أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة سيشعروا بالراحة والسعادة بعد تطبيق الموازنة الجديدة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الموازنة العامة الجديدة هدفها تحقيق أغراض اجتماعية، متابعًا "الدولة منحازه للفقراء".
وأكد أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة سيشعروا بالراحة والسعادة بعد تطبيق الموازنة الجديدة.
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