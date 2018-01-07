أزمة جديدة بين الزمالك وأتشامبونج

مسئولو الزمالك يرغبوا في رحيل اللاعب بشكل نهائي وعدم حصوله على مستحقاته المالية أو وضعه في خيار آخر والمتعلق بجلب عرض وتحقيق الزمالك مكسب مالي من ورائه بسبب رفضهم ترك أي لاعب بالمجان وهو ما قوبل بالرفض من جانب المهاجم النيجيري.





اللاعب يمتلك عدة عروض حاليا لكنها تتطلب عدم ارتباطه مع الزمالك في الوقت الحالي وهو ما يعني انتظاره لحين رحيله عن النادي بشكل نهائي وبعد غلق قائمة الفريق.