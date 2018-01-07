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أزمة جديدة بين الزمالك وأتشامبونج

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:14 م
أزمة جديدة بين الزمالك وأتشامبونج
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هاني عصام
 
يواجه مسئولو نادي الزمالك أزمة فيما يتعلق بأتشامبونج مهاجم الفريق والذي انتهت إعارته لصفوف بتروجت وعاد من جديد على ذمة النادي وقاموا بقيده ضمن قائمة الانتظار بسبب عدم الحاجة لخدماته حاليا للزحام في الأفارقة وتواجد كاسونجو وحمدي النقاز وحميد أحداد ومعروف يوسف بعد رحيل نانا بوكو ورزاق سيسيه.

مسئولو الزمالك يرغبوا في رحيل اللاعب بشكل نهائي وعدم حصوله على مستحقاته المالية أو وضعه في خيار آخر والمتعلق بجلب عرض وتحقيق الزمالك مكسب مالي من ورائه بسبب رفضهم ترك أي لاعب بالمجان وهو ما قوبل بالرفض من جانب المهاجم النيجيري.


اللاعب يمتلك عدة عروض حاليا لكنها تتطلب عدم ارتباطه مع الزمالك في الوقت الحالي وهو ما يعني انتظاره لحين رحيله عن النادي بشكل نهائي وبعد غلق قائمة الفريق.

المزيد عن: كورة رياضة الزمالك الدوري أتشامبونج
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