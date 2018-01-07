سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد
الأحد 01/يوليه/2018 - 07:11 م
الفجر الاقتصادى
واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 1-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، على نفس الأسعارفي ختام تعامبلات الأسبوع الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.83جنيه للشراء و17.93جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.84 جنيه للشراء
17.94 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.82 جنيه للشراء
17.92 جنيه للبيع
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