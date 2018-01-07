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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل حضور "مدبولي" القمة الإفريقية

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:11 م
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل حضور مدبولي القمة الإفريقية
السفير أشرف سلطان
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هدى عبدالرازق
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام القمة الأفريقية أكدت على رغبة مصر على دعم التعاون بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى إشارته إلى ملاحظات مصر على طريقة انتخاب أعضاء المفوضية.

وأشار "سلطان"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن مصر دعمت خلال كلمتها آليات العمل الإفريقي المشترك، لافتا إلى أن مدبولي أكد على أن إتفاق التجارة الحرة القارية يستهدف خلق فرص اقتصادية حقيقية في القارة.

وأضاف أن رئيس الوزراء المصري التقى نظيره الموريتاني لمناقشة العلاقات المصرية الموريتانية، كما أن مدبولي سلم رئيس موريتانيا رسالة من الرئيس السيسي.
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