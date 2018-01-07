دوكاتي تُطلق 500 نسخة من دراجتها النارية "Monster" بمناسبة اليوبيل الفضي

أعلنت شركة دوكاتي عن إطلاق موديل خاص من دراجتها النارية Monster بمناسبة اليوبيل الفضي لها.





وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل Monster 1200 يقتصر إنتاجه على 500 نسخة مرقمة، وتظهر ألوان العلم الإيطالي على كسوة قُمرة القيادة وخزان الوقود وغطاء المقعد الخلفي، كما قامت شركة دوكاتي بطلاء الإطار والعجلات المسبوكة باللون الذهبي.





وتنطلق الدراجة العارية (Naked Bike) الجديدة بقوة 147 حصان، وتمتاز أيضا بطرق قيادة متنوعة ونظام مكابح مانع لانغلاق العجلات ABS ونظام تبديل سريع لتغيير التعشيقات بدون قابض.





وتتضمن باقة التجهيزات أيضا غطاء للدراجة النارية يزدان بشعار "25"، والذي يشير إلى مرور 25 عاما على طرح الدراجة Monster لأول مرة.



