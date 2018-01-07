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سواريز: على ميسي أن يرفع رأسه

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:07 م
سواريز: على ميسي أن يرفع رأسه
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ريهام عبدالمحسن
 
واسى الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد توديعه لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما رشح إسبانيا للفوز باللقب.

وقال سواريز في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية :" ميسي يمر بفترة سيئة ومعقدة في الوقت الحالي، بعد ضياع حلم كأس العالم".

وأضاف: "ميسي صديقي ورفيقي وسأشجعه دائمًا وعليه أن يرفع رأسه".

وعن تأهل منتخب بلاده لدور الثمانية على حساب البرتغال، قال سواريز : "في هذه المرحلة من البطولة، علينا تقديم مباريات قوية للتأهل للأدوار المقبلة وأشكر كافاني لمساعدته في التأهل".

واختتم سواريز تصريحاته قائلاً : "إسبانيا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة فهم لديهم العديد من اللاعبين الرائعين ومنتخبنا أيضًا من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة".
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