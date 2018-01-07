مالودا: مبابي لديه إمكانيات للوصول لمستوى ميسي ورونالدو



وقال مالودا في تصريحات صحفية : "مبابي لديه الإمكانيات التي تؤهله للوصول إلى مستوى ميسي ورونالدو، إذا أظهر الإصرار واستغل إبداعه سيكون بإمكانه أن يفعل مثلهما".



واختتم مالودا تصريحاته قائلاً : "الأجواء في روسيا تساعد مبابي على إخراج أفضل ما لديه، في هذه السن الصغيرة فإنه يريد أن يثبت أنه واحد من بين الأفضل".



يذكر أن فرنسا فازت على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف على ملعب كازان أرينا في دور الـ16 لمونديال روسيا.

أشاد الفرنسي فلوران مالودا بكيليان مبابي نجم فرنسا وأكد أن لديه إمكانيات توصله لمستوى الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو.