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فرنسا تسعي لتحسين سجلها التاريخي أمام أوروجواي بربع نهائي المونديال

الأحد 01/يوليه/2018 - 07:03 م
فرنسا تسعي لتحسين سجلها التاريخي أمام أوروجواي بربع نهائي المونديال
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عمر عبد العزيز
 

 يلتقي المنتخب الفرنسي ونظيره الأوروجوياني، في إطار منافسات الدور ربع النهائي بمونديال روسيا 2018، يوم الجمعة القادم الموافق 7-6-2018، في الساعة الرابعة عصرًا، علي ملعب نيجني نوفجورود.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات فرنسا وأوروجواي، قبل صدامهما بربع نهائي كأس العالم في روسيا 2018، علي النحو التالي :

 

شهد مونديال 1966 في إنجلترا، أول مواجهة بين الفريقين، وانتهت بفوز صعب للسيلستي بهدفين مقابل هدد بأقدام اللاعبين خوليو سيزار وبيدرو روتشا، وسجل هيكتور دي بورجوينج هدف فرنسا الوحيد في هذه المباراة.

 

وفي المواجهة الثانية والثالثة، خيم التعادل السلبي بين فرنسا وأوروجواي، وكان ذلك في مونديال كوريا واليابان 2002 و جنوب افريقيا 2010.

 

أما على صعيد المباريات الودية، فقد تقابل المنتخبين في 3 مواجهات أيضًا، وكانت النتائج مثل المباريات الرسمية، فإنتصر السيلستي بهدف نظيف عام 2013، وتعادلا في مناسبتين كانت أعوام 2008، 2012.

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