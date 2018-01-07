سولي يطالب الجماهير الألمانية بالدعم

طالب نيكلاس سولي مدافع ألمانيا الجماهير بدعم منتخب بلادهم عقب توديع كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، كما أعرب عن استيائه من مطالبة بعض اللاعبين بالاعتزال دوليًا عقب الإقصاء من المونديال.

وقال سولي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "في 2014 كنا أبطال العالم، ولكن هل هذا يعني أننا يجب أن نعتزل جميعا في 2018".

وأضاف: "انتقادكم صحيح ومُبرر وهنا أنا لا أتحدث عن وسائل الإعلام التي تتناول دائمًا كل شيء بشكل سيء ولكني أتحدث عن الجماهير الحقيقية التي تقف معنا في النجاح والفشل".

واختتم سولي تصريحاته قائلاً : "لذلك آمل من كل ألمانيا الدعم، لكي نعود أقوى".