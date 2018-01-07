جريزمان عن مواجهة أوروجواي : ستكون مباراة مخنوقة وعلينا التحلي بالهدوء
وقال جريزمان في تصريحات صحفية : "دييجو صديق رائع، أنا معه كل يوم في غرفة خلع الملابس وأيضا خارج الملعب، إنه الأب الروحي لابنتي الصغيرة".
وأضاف : "ستكون مباراة مؤثرة للغاية لكنها مباراة رائعة أيضًا".
وتابع : "عندما انتقلت إلى أتلتيكو مدريد اتصلت بجودين وتحدث بشكل جيد جدًا عن النادي مما شجعني على التوقيع".
وعن مواجهة أوروجواي في دور الثمانية، قال جريزمان : "سيلعبون بتأن، سيفرضون الضغوط على الحكم، هذا ما نفعله في أتلتيكو مدريد".
واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً : "علينا أن نعتاد على هذا الوضع، المباراة ستكون مخنوقة، علينا أن نتحلى بالهدوء ولكن مع فرض الضغط على دفاعاتهم".