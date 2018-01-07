جريزمان عن مواجهة أوروجواي : ستكون مباراة مخنوقة وعلينا التحلي بالهدوء

أكد أنطوان جريزمان نجم فرنسا بأن المواجهة التي ستجمعه بالأوروجوياني دييجو جودين زميله في أتلتيكو مدريد الإسباني الجمعة المقبلة في دور الثمانية لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا ستكون مخنوقة وأنه عليهم التحلي بالهدوء أثناء مواجهتهم.





وقال جريزمان في تصريحات صحفية : "دييجو صديق رائع، أنا معه كل يوم في غرفة خلع الملابس وأيضا خارج الملعب، إنه الأب الروحي لابنتي الصغيرة".



وأضاف : "ستكون مباراة مؤثرة للغاية لكنها مباراة رائعة أيضًا".



وتابع : "عندما انتقلت إلى أتلتيكو مدريد اتصلت بجودين وتحدث بشكل جيد جدًا عن النادي مما شجعني على التوقيع".



وعن مواجهة أوروجواي في دور الثمانية، قال جريزمان : "سيلعبون بتأن، سيفرضون الضغوط على الحكم، هذا ما نفعله في أتلتيكو مدريد".



واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً : "علينا أن نعتاد على هذا الوضع، المباراة ستكون مخنوقة، علينا أن نتحلى بالهدوء ولكن مع فرض الضغط على دفاعاتهم".