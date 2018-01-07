راموس: توديع كأس العالم أمر مؤلم جدا

أعرب سيرجير راموس مدافع منتخب إسبانيا عن حزنه عقب خسارة منتخب بلاده أمام روسيا بركلات الترجيح وخروجه من بطولة كأس العالم بروسيا من دور الستة عشر.





وقال راموس عقب نهاية المباراة :"أي إسباني يعلم بأننا قدمنا كل شيء في الملعب، لقد فعلنا كل ما بوسعنا ولذلك نغادر برؤوس مرفوعة".



