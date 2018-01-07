راموس: توديع كأس العالم أمر مؤلم جدا
الأحد 01/يوليه/2018 - 06:59 م
علي نبوي
أعرب سيرجير راموس مدافع منتخب إسبانيا عن حزنه عقب خسارة منتخب بلاده أمام روسيا بركلات الترجيح وخروجه من بطولة كأس العالم بروسيا من دور الستة عشر.
وقال راموس عقب نهاية المباراة :"أي إسباني يعلم بأننا قدمنا كل شيء في الملعب، لقد فعلنا كل ما بوسعنا ولذلك نغادر برؤوس مرفوعة".
وأضاف "إنه أمرٌ صعب، توديع كأس العالم أمرٌ مؤلم جدًا".
وحول صحة ركلة جزاء إسبانيا قال "لن يتغير شيء، الـ VAR موجود للمساعدة وقرر أنه لا توجد ركلة جزاء".