سقوط أخطر تاجر مخدرات في الإسماعيلية



كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد احمد عبد العزيز مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية عن وجود بؤر ثابتة ومتحركة يزاول من خلالها بيع البودرة الخام ويتردد عليها تجار المخدرات، وبتقنين الإجراءات أكدت صحة المعلومات، الأمر الذي يشكل خطورة داهمه تحتاج لملاحقة الجناة لتقديمهم للمحاكمات.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد مدحت منتصر رئيس المباحث العامة والعقيد عصام عطوان رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والمقدم أحمد شطا رئيس مباحث التل الكبير، والنقباء محمود فراج، وأحمد أيهاب معاونين المباحث، والذي قاموا بعمل عدة كمائن ثابتة ومتحركة في الاماكن التي يتردد عليها المتهم وتم ضبطه وتبين انه يدعي، محمد 27 عامًا مقيم مدينة رفح شمال سيناء و" شهرته ـ إمبارك " وبحوزته ربع كيلو من جوهر الهيروين الخام، وبندقية غربي عيار7.6351 وذخيرة من ذات العيار، ومبلغ ماليه، وهاتف محمول، فضلا عن السيارة التي يستقلها وتحمل رقم51399 ملاكي الإسماعيلية.



وبمناقشة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الهيروين بقصد الاتجار، والسلاح الناري لدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة التل الكبير من القاء القبض علي أخطر تاجر مخدرات من شمال سيناء متلبسًا بحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين الخام وبندقية ألية وكمية من الذخيرة الحية، وذلك أثناء تواجده بمنطقة زرزارة.