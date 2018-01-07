التفاصيل الكاملة للخطة الوطنية لمكافحة "عمالة الأطفال"

في ظل مساعي الدولة المصرية لحماية حقوق الأطفال، أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، حيث تعد رمزًا للتعاون الوثيق بين جميع الوزارات والمنظمات والمجالس المعنية بالطفل، لتوفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة للطفل.





وكانت وزارة القوى العاملة، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أعلن عن قيام حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018/2025.





استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال

أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018-2025)، مؤكدًا أنه لا يمكن القضاء على عمل الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخري.





ولفت "سعفان"، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تبني استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال، وتحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم علي رأسها ،أمرًا ضروريًا لا غنى عنه.





حملات تفتيشية

وحول جهود الوزارة، أوضح "سعفان"، أن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تنظمها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإذ تحدثنا بلغة الأرقام؛ فقد كثفت الوزارة من جهودها في مجال التفتيش على عمل الأطفال خلال 2017 والربع الأول من 2018، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي جرى التفتيش عليها نحو 17 ألفا، منها ما يقرب من 12 ألفا و700 منشأة مستوفاة لا تستخدم أطفالا، و4248 اخرى جرى إنذارها، و74 تستخدم أطفالا، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محاضر لأصحاب الأعمال لمخالفة أحكام القوانين المنظمة لذلك.









قاعدة البيانات

وتابع أن عدد الأطفال الذين جرت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها بلغ 18 ألفا و885 ، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقي إناثا، فضلا عن عقد 175 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت والأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال خلال الفترة المطلوبة، مشيرًا إلى انهم يستهدفون في الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، فضلًا عن الاستمرار في دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، ولا نغفل الدور الذى يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة في التصدى لكافة أشكال انتهاكات الطفولة، والتعاون الملحوظ الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في هذا المجال.





تقييم سنوي للخطة

ولنجاح الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، قال وزير القوي العاملةإنه سيجرى تقييمًا للخطة في بداية يوليو من كل عام، لدراسة ما جرى خلاله، والوقوف على أهم المعوقات لإزالتها فورًا، حتي تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكدًا أنه سيتابع بنفسه ما تحقق في هذا الشأن كل 3 أشهر.





تكلفة الخطة

وأكدت الدكتورة ثائرة شعلان، استشاري عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، أن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال والقضاء على ظاهرة أسوأ اشكال عمالة الأطفال، سيتكلف ٩ مليارات جنيه.





وأشارت "شعلان"، إلى أن هذا المبلغ لا نستطيع أن نصفه بأنه ضخم، أمام الإهمال والتجاهل الكبير لخطورة هذه الجريمة طوال السنوات الماضية.





وأوضحت أن آليات تنفيذ الخطة لتحقيق أهدافها بالقضاء على أسوأ اشكال عمالة الأطفال تحتاج إلى جهود ضخمة، وتكاتف من كل مؤسسات الدولة.



