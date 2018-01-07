تجميد 8 مشروعات تنموية بالكويت لعدم توافر اعتمادات مالية

كشفت وثيقة رسمية تجميد 8 مشروعات تنموية في الكويت بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة للبدء فيها بما تسبب في تأخر إنجاز تلك المشروعات.





وأشارت الوثيقة التي نقلتها القبس إلى أن تلك المشروعات تعرضت للتأجيل المستمر علماً بأن عدد منها كان مخطط البدء فيه منذ 2016، ولكن لم يتم طرح الدراسات الخاصة بها لعدم توافر اعتمادات مالية، والفشل في إدراج تلك المشروعات بالموازنة العامة سنة وراء أخرى.





ودفع التأجيل المستثمر لتلك المشروعات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى لجوء لمجلس الوزراء لحث وزارة المالية على اعتماد ميزانية تلك المشروعات.





وكان مجلس الوزراء الكويتي قد طلب من وزارة المالية ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات الواردة في خطة التنمية، كما طالبت التخطيط بدراسة الجداول الزمنية والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ كل مشروعات خطة التنمية.





وإحدى الـ8 مشروعات المؤجلة هو مشروع ورش العلوم التطبيقية في محافظات الكويت والذي كان مقرراً البدء به في أبريل 2017 على أن ينتهي في مارس 2020 بكلمة 6 ملايين دينار، بالإضافة إلى مشروع حديقة الحيوان الكبرى، فعلى الرغم من طرح المشروع قبل 4 سنوات على أن يبدأ تنفيذه في أبريل 2014 وحتى 2020 بتكلفة إجمالية بـ70 مليون دينار.





ويتعلق المشروع الثالث بتغيير ثقافة المواطن الكويتي تجاه العمل في القطاع الخاص بتكلفة تبلغ 2.6 مليون دينار، مع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة بقيمة مليوني دينار، بالإضافة إلى مدينة الكويت الطبية، ومشروعات تطوير المناطق التزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، ومبنى مطار الكويت الدولي، ومدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني.