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على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:43 م
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين الشورت نفسه بستايل مختلف! (صور)
جيجي وبيلا حديد
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شوهدت الشقيقتان جيجي وبيلا حديد، في شوارع نيويورك، كلا على حدة. ورغم ارتداء عارضتي الأزياء الأمريكيتين ذواتي الأصول الفلسطينية الشورت نفسه، إلا أنهما ظهرتا بإطلالتين مختلفتين ومتميزتين.
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)

وتألقت جيجي حديد، البالغة من العمر 23 عاما، بأجواء التسعينيات من خلال الشورت الدنيم، مع تي شيرت أبيض يكشف عن الذراعين، حرصت على رفع أكمامه لأعلى الكتفين، وأكملت إطلالتها بحقيبة فيرساتشي الأنيقة، مع حذاء رياضي باللون الوردي، وجوارب بيضاء.
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)
أما شقيقتها "بيلا" التي تصغرها بعامين، والتي تبلغ من العمر 21 عاما، فارتدت مع الشورت الدنيم توبا من تصميم علامة فندي، كشف عن جزء من بطنها، وحملت حقيبة ظهر لافتة، وانتعلت حذاء المحاربين، في إطلالة مختلفة عن شقيقتها "جيجي" رغم ارتدائهما الشورت نفسه.
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)
على غرار جيجي وبيلا حديد.. هكذا ترتدين "الشورت" نفسه بستايل مختلف! (صور)
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