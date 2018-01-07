كيف تتخلصين من الكراكيب في مطبخ؟

هناك خطوات بسيطة يمكنكِ اتباعها للتخلص من الكراكيب في مطبخك بكل سهولة، ومنها:-





1. قيمي جميع الأغراض الموجودة في مطبخك من حيث استعمالك لها، وقيمتها أهميتها في مساعدتك على أداء مهام المطبخ المختلفة:

- ابدئي بتجنيب الأدوات والأواني الأكثر استعمالًا بالنسبة إليكِ.

- أخرجي الأدوات والأواني المكررة.

- تأكدي من استعمال كل قطعة في أغراض متعددة، جنبي الأغراض ذات الاستعمال الواحد.

- تخلصي من الأغراض المحطمة أو الصدئة.





2. قسمي المطبخ إلى وحدات، عاملي كل جزء كوحدة منفصلة، فالتعامل مع المطبخ كوحدة واحدة يمكن أن يصيبك بالإحباط أو الملل في بداية عملك. يمكنك أيضًا تقسيم العمل على عدة أيام بحيث تخصصين يومًا لكل جزء، فيوم مثلًا لدولاب الأواني ويوم لدولاب الخزين ويوم للثلاجة وهكذا.





3. ابدئي في تنظيم وحدات الدواليب، بحيث تجعلين الأدوات الأكثر استعمالًا في الواجهة، وإذا كان مطبخكِ كبيرًا يمكنك تخصيص دولاب للحلل ودولاب للعلب البلاستيكية، ودولاب للأطباق وهكذا. أما إذا كان مطبخكِ صغيرًا فعليكِ مراعاة استغلال مساحة المطبخ الضيق ووضع الأدوات ذات الاستعمال المتماثل في المكان نفسه:

- تخلصي من أدوات المائدة القديمة الخاصة بطفلك، إذا توقف عن استعمالها.

- تخلصي من أغطية الأواني التالفة أو التي لم تعد مستخدمة.

- تخلصي من الأدوات القديمة التي استبدلتيها بأدوات أحدث، مثل حلل التيفال القديمة التي استبدلتيها بأخرى جرانيت.

- تبرعي بكل ما لا تحتاجينه من أدوات للفقراء والمحتاجين إذا رغبت في ذلك.





4. احرصي عند البدء في تنظيم الأرفف على تنسيقها بحيث تحققين الاستفادة المثلى منها، سواءً من ناحية استغلال المساحة المتاحة بأفضل طريقة، أو بوضع بعض اللمسات الجمالية من الأدوات نفسها الخاصة بالمطبخ.





5. احرصي على استعمال منظمات الأدراج، للتخلص من الفوضى في تنظيم الأدراج.





6. استغلي كل مساحة ممكنة لتنظيم الأدوات بحيث تضعين الأدوات المناسبة في المكان المناسب، ففي حين لا يحقق وضعك لعلب التوابل والبهارات على أحد الأرفف النتيجة المرجوة من النظام وسهولة الوصول إلى ما تحتاجينه، فإن وضع عبوات التوابل في درج مع وضع ملصق بالنوع على أغطية العبوات قد يكون حلًّا مثاليًّا.





7. لا تشتري كميات كبيرة من خزين الطعام، حتى من الأطعمة الجافة. اشتري ما تحتاجينه بصورة أسبوعية أو كل 10 أيام، وراجعي دائمًا تواريخ الصلاحية وتخلصي من الأغذية غير الصالحة أولًا بأول. وتعاملي مع الثلاجة بطريقة تعاملكِ نفسها مع خزين الطعام.





8. ضعي خطة متكاملة لتنظيف وترتيب المطبخ، وربما تحتاجين إلى خطة يومية للحفاظ على نظافة وترتيب مطبخك، وللتخلص من الكراكيب أولًا بأول:

- احرصي على تنظيف الأواني وحوض غسيل الأطباق أولًا بأول.

- أخرجي الأواني النظيفة من غسالة الأطباق أولًا بأول أيضًا.

- تابعي مسح الأسطح بعد الانتهاء من أي مهمة في المطبخ.

- تخلصي من الأواني أو الأدوات أو الأجهزة التالفة أولًا بأول.