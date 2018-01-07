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قتلى وجرحى بالعشرات جراء غارة جوية استهدفت مستشفى لـ"طالبان" بأفغانستان

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:36 م
قتلى وجرحى بالعشرات جراء غارة جوية استهدفت مستشفى لـطالبان بأفغانستان
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الفجر
 
أعلن الجيش الأفغاني أن أكثر من 20 من عناصر "طالبان" قتلوا، وأصيب عشرات المسلحين بجروح جراء غارة للطيران الحكومي استهدفت مشفى وموقعا آخر للحركة بولاية فارياب شمال غرب البلاد.

وأورد المتحدث باسم الفيلق 209 للجيش الأفغاني، محمد حنيف رضائي، أن الضربات الجوية وُجهت من مروحيات MD-530 التابعة للقوات الجوية، في الساعة التاسعة صباح الأحد، إلى موقعين لـ"طالبان"، في مديرية بشتون كوت، أحدهما تجمع للقادة الميدانيين وثانيهما مشفى. كما نقلت "روسيا اليوم"

وقال المتحدث إن الغارة خلفت 24 قتيلا في صفوف "الإرهابيين"، من بينهم طبيب باكستاني، وأكثر من 30 جريحا، بمن فيهم رئيس اللجنة العسكرية للحركة في ولاية فارياب، مخدوم علام.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بجواك" الأفغانية بسقوط 16 شخصا بين قتيل وجريح جراء غارة على مشفى شمال غربي البلاد، دون ورود تفاصيل عن الهجوم.

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