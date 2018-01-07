تأجيل عودة برنامج "صباح دريم" إلى السبت المقبل

قررت إدارة قناة "دريم"، تأجيل عودة برنامج "صباح دريم" من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، إلى السبت المقبل، بدلًا من غدًا الاثنين.





وأوضحت قصواء الخلالي، إن أسباب تأجيل عودة البرنامج، ترجع إلى تعرض والدتها لأزمة صحية مفاجئة، مؤكدة أن "صباح دريم"، يعود في موعده الطبيعي، السبت المقبل، في تمام التاسعة صباحًا.





برنامج "صباح دريم" يُبث يوميًا من السبت إلى الأربعاء، عبر قناة "دريم"، في تمام التاسعة صباحًا، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.