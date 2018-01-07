خالد العناني: لا بيع لأراضي الآثار سواء في مارينا أو أي مكان أخر
الأحد 01/يوليه/2018 - 05:23 م
حسام زيدان
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار،: "قولا واحدا، لا بيع لأراضي الأثار، سواء في مارينا أو أي مكان آخر، وبعض المعارضين للمشروع الآن كانوا من أشد مؤيديه بالأمس".
وتابع "العناني"، خلال تصريحات صحفية، أن ما يحدث في مارينا هو مشروع متكامل لتطوير وإنشاء كافيتريات وخدمات بالمنطقة دون المساس بها، وهو ما سيعود بالنفع في حل مشاكل المياه الجوفية في المنطقة، وأن المشروع الخدمي يتكون من مباني هيكلية غير ثابتة بطريقة الفك والتركيب كما هو حادث بكل الأماكن الأثرية، كما في منطقة الأهرامات ومحكى القلعة وسور القاهرة.
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للآثار لها لائحة تضمن استقلالية قرارها، ولا سلطة لأحد عليها، ويرأسها الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، وهي صاحبة القرار في مشروعات الآثار.
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