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مصر تحظر زعيم المعارضة السوداني من دخول أراضيها

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:26 م
مصر تحظر زعيم المعارضة السوداني من دخول أراضيها
أرشيفية
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هديل هاشم
 
ذكر موقع "سودان تريبون"، أن أجهزة الأمن المصرية منعت زعيم حزب الأمة الوطني المعارض السوداني "الصادق المهدي" من الدخول إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماع مع الحكومة الألمانية حول السلام في السودان.

وقال حزب الأمة الوطني في بيان له، إن المهدي رفض السماح له بدخول مصر في وقت متأخر من أمس قادما من العاصمة الألمانية برلين، حيث حضر اجتماع للمعارضة السودانية.

ووفقًا للبيان، ظل زعيم المعارضة عالقًا لمدة 10 ساعات في مطار القاهرة الدولي قبل التوجه إلى لندن.

وقال الحزب، إن السلطات المصرية طلبت من المهدي عدم المشاركة في اجتماع المعارضة السوداني في برلين، الذي وصفته بـ"الإملاءات والتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية".

وفي أبريل، اتهمت السلطات السودانية المهدي بعشر تهم، بما في ذلك التعاون مع الجماعات المتمردة، والذي يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام.

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