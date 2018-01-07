إيران: اعتقال 129 ممن تجمعوا في سوق "البازار"

قال رئيس لجنة المجالس المصغرة، والشؤون الداخلية، التابعة لمجلس الشوري الإسلامي، جواد كوليوند: لقد تم القبض على 129 ممن شاركوا في التجمعات غير القانونية التي شهدها البازار، السوق لإايراني في طهران، وأمام مبني البرلمان، واصفاً إيّاهم بأنهم جماعات تندرج ضمن الفئة المعاندة للنظام.





ونقلاً عن الموقع الإعلامي لمجلس الشورى الإسلامي، صرّح كوليوند، تبييناً لما شهدته السوق خلال الأسبوع الماضي من إحتجاجات في طهران وفي بعض المدن، وخلفياتها القانونية صرّح بأنّ عدداً من أصحاب المحلات إحتجوا على الحالة الاقتصادية الراهنة للبلاد، لكنّ فئة ليست منهم أقحمت نفسها في الاحتجاجات. حسب ما نقل "24"





ووصف هذا الممثل البرلماني هذه الفئة الدخيلة، بأنها فئة لا رغبة لها بوجود النظام، ولا تشعر بالمسؤولية تجاه البلد تدرّبت على أيدي أعداء الشعب الإيراني حاولت ركوب أمواج الاحتجاجات الشعبية وأقدمت على إتلاف الممتلكات العامة.





وأفاد كوليوند بأنّ عدداً من أفراد هذه الفئة عند مواجهتهم عناصر الشرطة دخلوا إحدي المحلات وإتخذوا منها معقلاً لهم فحاصرتهم قوات الشرطة واعتقلتهم داعياً إلى عدم ضرورة توجيه انتقاد إلى أداء الشرطة في مواجهتهم السليمة لهؤلاء.





كما أعلن هذا النائب البرلماني عن اعتقال 129 شخصاً تواجدوا في الإحتشاد غير المشروع الذي شارك فيه عدد من أصحاب المحال التجارية في طهران أمام مبنى البرلمان وقال: "علي الجميع من نواب وشعب أن يعلم بأنّ الشرطة من حقها توظيف أساليبها في نطاق الأمن الداخلي مشيداً بنجاح عناصر الشرطة في إعادة الأمن والنظام والهدوء بين المحتجين".





وأشار كوليوند إلى قيام عدد من الجماعات الراغبة بافتعال أعمال شغب بالإعتداء علي أصحاب المحلات، وإرغامهم علي إغلاق محلاتهم بالتهديد والقوة.





وقال رئيس لجنة المجالس المصغرة، والشؤون الداخلية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي: "لو تقدمت جهة لإقامة تجمعات يفوق عدد الحاضرين فيها 5 آلاف أو10 آلاف شخص، عليها الحصول على تصريح من وزارة الداخلية ومن لجنة المادة رقم 10 كما عليها إقامة تجمعها في أماكن واسعة كالملاعب الرياضية أو الحدائق العامة.