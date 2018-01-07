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للمرة الثانية.. "حكايات" تجمع اليسا وأسامة مصطفى

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:22 م
للمرة الثانية.. حكايات تجمع اليسا وأسامة مصطفى
اليسا وأسامة مصطفى
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الفجر الفني
 

يتعاون الشاعر الغنائي أسامة مصطفى مع النجمة اليسا، للمرة الثانية على التوالي في ألبومها الجديد المرتقب طرحه خلال أيام، ولم يتم الكشف عن اسمه النهائي حتى الآن، إذ وقع اختيار اليسا على الأغنية الرومانسية "حكايات" التي كتب أسامة كلماتها.

 

وفي بيان صحفي، قال أسامة مصطفى: "أغنية "حكايات" رومانسية جدا، وهي من الحان صديقي محمد يحيى صاحب الفضل عليا بهد ربنا في وضع أولى أقدامي في الساحة الفنية"، مشيرا إلى أن الأغنية نالت إعجاب اليسا فور أن استمعت لها، وهي من الأغاني المقربة لقلبها، وهي ايضا من اقرب الكلمات اللي كتبها إلى قلبه.

 

ويعد هذا هو التعاون الثاني بين إليسا وأسامة مصطفى، بعد التعاون الأول بينهما في الألبوم السابق "سهرنا يا ليل"، وكتب أسامة لاليسا أغنية واحدة باللهجة المصرية وهي "ملكة الاحساس"، وباللبناني أغنيتي "متلك ما في" و"قلب وروح".

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