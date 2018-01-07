توفيق عكاشة لمشاهديه: "أنا بطبل روحوا انتوا ارقصوا"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن علاج مشكلات مصر الاقتصادية يكمن في أن يتحول المواطن المصري من مستهلك إلى منتج، مضيفًا: "عشان بقول الحق بيقولوا عليا بطبل.. أيوة أنا بطبل روح إنت أرقص".





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، على قناة "الحياة"، أنه "لن يعترض من أجل المعارضة فقط، فهناك دول دمرت بسبب حروب الجيل الرابع مثل سوريا، وليبيا، والعراق، والصومال".





وتابع: "أنا مش هعمل شمشون الجبار، ومش كل واحد يعمل فيها خبير".