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مصطفى السيد: بدء تطبيق علاج السرطان بالذهب قريبًا (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:21 م
مصطفى السيد: بدء تطبيق علاج السرطان بالذهب قريبًا (فيديو)
مصطفى السيد
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رقية جمال
 
أكد العالم المصري الدكتور مصطفى السيد، أن تكلفة علاج السرطان بحبيبات الذهب لن تكون مكلفة؛ نظرًا لاستخدام جزئيات صغيرة جدًا.

وأضاف "السيد"، خلال حواره على فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، أن هذا العلاج جاري تجربته حاليًا على الحيوانات لعلاج السرطان بحبيبات الذهب بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، وحققت نجاحًا كبيرًا جدًا اكثر مما كان متوقع.

ونوه، إلى أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا، متوقعًا أن يتم بدء تطبيق هذا العلاج على الإنسان قريبًا، موضحًا أنه تم إرسال تقارير حول هذا العلاج لوزارة الصحة ومجلس النواب للعمل على بدء تطبيقه قريبًا.
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