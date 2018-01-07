إعدام "سفاح إنماء" رميا بالرصاص في اليمن

نفذت السلطات الأمنية اليمنية في مدينة عدن، اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق عبد الكريم مجور، المشهور بلقب "سفاح إنماء"، تطبيقا لقرار اعتمده رئيس البلاد، عبد ربه منصور هادي.





وأوضحت مصادر محلية في حديث لوسائل إعلام يمنية أن السلطات الأمنية أعدمت مجور رميا بالرصاص، مبينة أن تنفيذ هذا الحكم جرى على خلفية قتله عميدة كلية العلوم الطبيعية، نجاة علي مقبل، وولدها، سامح شكري، وكذلك حفيدتها. وفق ما نقلت "روسيا اليوم"





وبحسب شاهد عيان من الحاضرين، فقد تم إعدامه بثلاث طلقات بالقلب ليفارق الحياة على الفور.





وجرى تطبيق حكم الإعدام في سجن المنصورة المركزي بحضور أولياء الدم وممثلي النيابة العامة، وتعتبر هذه العملية أسرع تنفيذ لحكم بالإعدام في اليمن، كما تعد الأولى من نوعها في عدن منذ 4 سنوات.





وكان مجور قد اقتحم منزل نجاة مقبل في 23 مايو الماضي وقام بقتلها ونجلها وحفيدتها في قضية هزت الرأي العام الذي أطلق عليه المجرم لاحقا لقب "سفاح إنماء".





وجهت أسرة الضحايا، حسب مواقع إخبارية يمنية، الشكر لرئيس البلاد ووزير الداخلية والمحكمة العليا وأهالي عدن وكافة الإعلاميين لوقوفهم وتشكيل قوة ضغط مجتمعي أدت لتنفيذ حكم الإعدام.



