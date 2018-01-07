رامي ربيعة يغيب عن معسكر الأهلي في كرواتيا





يتخلف رامي ربيعة؛ مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الفريق التي تغادر غدا إلى كرواتيا؛ تمهيدا لبدء المعسكر الأوروبي؛ استعدادا للموسم الجديد.

ويتخلف ربيعة عن مرافقة البعثة؛ لظروف سفره خلال الأيام المقبلة إلى ألمانيا، من أجل متابعة آخر تطورات الإصابة التي يعاني منها.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي معسكره المغلق غدا الاثنين الذي يستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري؛ تمهيدا لمواجهة تاون شيب بطل بوتسوانا يوم 17 يوليو في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.