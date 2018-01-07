ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامي ربيعة يغيب عن معسكر الأهلي في كرواتيا

الأحد 01/يوليه/2018 - 05:16 م
رامي ربيعة يغيب عن معسكر الأهلي في كرواتيا
طباعة
علي نبوي
 


يتخلف رامي ربيعة؛ مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السفر مع بعثة الفريق التي تغادر غدا إلى كرواتيا؛ تمهيدا لبدء المعسكر الأوروبي؛ استعدادا للموسم الجديد.

 

ويتخلف ربيعة عن مرافقة البعثة؛ لظروف سفره خلال الأيام المقبلة إلى ألمانيا، من أجل متابعة آخر تطورات الإصابة التي يعاني منها.

 

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي معسكره المغلق غدا الاثنين الذي يستمر حتى يوم 10 يوليو الجاري؛ تمهيدا لمواجهة تاون شيب بطل بوتسوانا يوم 17 يوليو في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
1
x
16:00
1
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 5:50:00 PM