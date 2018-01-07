طريقة عمل أصابع الكوسا

المقادير

- الكوسا : 1 حبة (متوسطة الحجم)

- الخبز : كوب ونصف (قطع خبز محمصة)

- جبنة بارميزان : كوبان (كل كوب منفصل)

- بياض البيض : 1 حبة

- لبن : نصف كوب (125 مل، خالي الدسم)

- أوراق الريحان : نصف حزمة (طازجة)

- المايونيز : 3 ملاعق كبيرة (خفيف)

- الثوم : فص (مقشر)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون خشن)

طريقة التحضير

1. يسخن الفرن إلى 230 درجة وتعد صينية خبز بورق الخبز.





2. تقطع أطراف الكوسا ويتخلص منها ومن ثم تقطع من النصف على شكل أصابع.





3. يطحن الخبز المحمص بشكل ناعم.





4. يبشر جبن البارميزان.





5. يوضع الخبز المحمص المطحون ونصف كمية جبن البارميزان في صينية الخبز وتخلط جيدا.





6. يخفق بياض البيض في وعاء جيدا وتتم إضافة الكوسا وتمزج بلطف حتى تغلفها جيدا. تغمس الكوسا في خليط الخبز، ويضغط عليها بقوة لتتغلف وتوزع في طبقة واحدة على ورقة الخبز. تخبز 14-16 دقيقة أو حتى تصبح هشة.



