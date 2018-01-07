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عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد نجله في القاهرة

الأحد 01/يوليه/2018 - 04:09 م
عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد نجله في القاهرة
عاصي الحلاني وابنه
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صلاح حسن
 
احتفل النجم اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاد نجله الوليد الحلاني، الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره وذلك عبر حسابه الخاص على موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وإنستجرام. 

ونشر عاصي الحلاني صورة تجمعه بابنه الوليد، وهو يقبله بينما كتب يقول: "١٨ ربيع.. بسرعة مرّت الأعوام وكل عام عم تكبر بعين عينيي، عقبال المية سنة يا فرحة الأيام، تبقى حياتك فرح يا أجمل هدية، عقبال المية سنة حبيب القلب".

وكان عاصي الحلاني قد أحيا الجمعة حفلاً غنائياً ناجحاً في قصر المؤتمرات بالقاهرة على هامش احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وفاجأ الجمهور بدعوة ابنه الوليد إلى المسرح، حيث غنيا معا موّالا أبدعا فيه، وتفاعل معهما الجمهور الذي صفق بحرارة لهما.

كما حرص الحلاني على مشاركة مقطع الفيديو، عبر صفحته الخاصة، حيث ظهر برفقة ابنه وهما يغنيان، بينما كتب يقول :"من أجمل اللحظات وأحلى المشاعر مع الوليد". 

يشار إلى أن عاصي الحلاني تربطه بابنه الوليد علاقة خاصة، حيث يرافقه في معظم حفلاته.
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