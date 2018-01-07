"مايكروسوفت" تعتزم إطلاق مزايا جديدة لحزمة Office هذا الشهر

تعتزم شركة "مايكروسوفت" إضافة مزايا جديدة لحزمة التطبيقات Office على نظام التشغيل أندرويد خلال الشهر الجاري؛ وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع windowslatest الأمريكي.





كما حصل تطبيق Outlook وWord وPowerPoint على عدد كبير من التغييرات، مع ملاحظة أنه يمكن للمستخدمين اختبار هذه المميزات الجديدة إذا كان يعتمد على حزمة Office Inside من خلال تنزيل التطبيقات الجديدة عبر متجر جوجل بلاي.





وفيما يتعلق بالمميزات الجديدة، فمن المنتظر أن يحصل تطبيق Outlook على إمكانية حذف جهات الاتصال، وتوفير وضع عدم الإزعاج الذي سيسمح للمستخدمين إيقاف إشعارات البريد الإلكتروني عندما يرغبون في ذلك، فيما سيحصل تطبيق Word على عداد الكلمات الذي يقوم بحساب عدد الكلمات فور تحديد النص.





كما سيتمكن المستخدم من التكبير بشكل أفضل وبدقة أعلى من ذي قبل، وذلك نظرًا لأن التطبيق سيتلاءم الآن مع المستند على شاشة المستخدم.



