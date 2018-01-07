البورصة السعودية ترتفع فى أولى جلسات شهر يوليو

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" على ارتفاع بنهاية جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط تصدر وحدات الصناديق العقارية المتداولة للارتفاعات.





وصعد "تاسي" بنسبة 0.31% تعادل 25.67 نقطة ليغلق عند مستوى 8339.86 نقطة.





وشهدت قيم التداول تراجعا طفيفا بالمقارنة بالجلسة السابقة، مسجلة 3.49 مليار ريال، مقارنة بـ3.62 مليار ريال بجلسة الخميس الماضي.





وبلغت كمية التداول 152.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 92 ألف صفقة، مقارنة مع 154.4 مليون سهم بالجلسة السابقة.





وارتفعت 9 قطاعات تصدرها قطاع الصناديق العقارية المتداولة، بنسبة 1.9%، تلاه الطاقة 1.2%.





وصعد الثلاثة قطاعات الرئيسية تصدرها البنوك بنسبة 0.48%، تلاه الاتصالات 0.37% بالإضافة إلى ارتفاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.





وتراجع 11 قطاعا تصدرها الأدوية بنسبة 0.94%، تلاه السلع طويلة الأجل 0.89%.





وتصدرت وحدات الصناديق العقارية المتداولة ارتفاعات السوق، بصدارة الجزيرة ريت، بنسبة 9.9% عند سعر 15.28 ريال، تلاه تعليم ريت بنسبة 9.3%، والمعذر ريت بنسبة 4.4%.





وتصدر سهم أمانة للتأمين الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 6.1%، عند سعر 18.12 ريال، تلاه "الحكير" بنسبة 5.8% عند سعر 24.4 ريال.





وتصدر سهم "الإنماء" الأكثر نشاطا بالقيمة بنحو 714.4 مليون ريال، وتصدر كذلك بالكمية بعدد 33.2 مليون سهم.





وخالف مؤشر السوق الموازي- نمو، أداء المؤشر الرئيسي، متراجعا بنسبة 1.44% تعادل 43.5 نقطة، عند مستوى 2972.5 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد.