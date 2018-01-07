هبة عدلي تخطف قلب المستشار مجدي عبد الحميد أبو عيسي إلى عش الزوجية

احتفل السيد اللواء محمد أبو عيسي مساعد مدير أمن الأقصر السابق، يوم الخميس الماضي ٢٨ يونيو، بزفاف شقيقه المستشار مجدي عبد الحميد أبو عيسي نجل المرحوم عبد الحميد أبو عيسي عمدة قرية الرزقة بأبو تشت، وابن أخ شقيق للمرحوم أحمد أبو عيسي النائب في البرلمان، وشقيق كل من المستشار عيسي أبو عيسي عضو مجلس النقابة العامة لمحامين جنوب القاهرة، والمستشار حسن أبو عيسي نقيب محامين عابدين وقصر النيل والزمالك، والمستشار بهاء أبو عيسي المستشار بالنيابة الإدارية.





وجاء زفاف شقيقه المستشار مجدي عبد الحميد أبو عيسي علي الآنسة هبة عدلي عبد العال كريمة المرحوم الحاج عدلي عبد العال المدير العام بالأزهر الشريف، وابنة أخ شقيق للشيخ صبري عبد العال شيخ قرية العضاضية بأبو تشت، بحضور لفيف من رجال الدولة والأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب.