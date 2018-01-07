أولياء الأمور يقدمون الشكر لمؤسس اتحاد أمهات مصر

قدم أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، الشكر لجروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ولمؤسسته عبير أحمد، على الجهد الذي بذلته معهم خلال امتحانات الثانوية العامة.





وتلقي الاتحاد علي صفحته الرسمية في الفيس بوك، عدد من بوستات الشكر من قبل أولياء الأمور، مؤكدين أن مؤسسة الاتحاد وقفت معهم من خلال متابعة الامتحانات يوم بيوم ورصد أي شكاوي أو مخالفات وعرضها في بيانات صحفية علي الراي العام والمسئولين بالوزارة والعمل علي حلها.





واعتذر عدد من أولياء الأمور لمؤسسة الاتحاد، على انفعالاتهم وعصبيتهم خلال الامتحانات، مقدمين لها الشكر على تحملها ووقوفها بجوارهم.





وكان اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تابع لحظة بلحظة امتحانات الثانوية العامة ورصد آراء الطلاب وأولياء الأمور وتلقي أي شكاوي خاصة بهم لعرضها والعمل على حلها، حيث كان للاتحاد دور أساسي في كشف نماذج امتحانات الثانوية التي كانت بها أخطاء والعمل علي تعديلها.



