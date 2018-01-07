نهاية سعيدة.. "التعليم" تختم امتحانات الثانوية العامة: "فخورين بها" (صور)

انتهت، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة بأداء الطلاب الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق و امتحان الاستاتيكا.





وصرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات توصلت إلى الطلاب الذين قاموا بنشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وضبطهم بمحافظتي الدقهلية والقاهرة حيث قاموا بالنشر بعد مرور ٣٠ دقيقة من بدء الامتحان.





وقال رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إنه راضٍ عن مستوى الامتحانات هذا العام، متوجها بالشكر لكل الجنود المجهولة فى العملية الامتحانية سواء مستشارين المواد الدراسية أو فريق غرفة العمليات لما بذلوه من جهد.







وأكد أنه للعام الثاني علي التوالي تكون الثانوية العامة بلا تسريب، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يتحقق إلا بمشاركة وزارة الداخلية، والأمن الوطني الذي ساعد في تأمين أوراق الأسئلة، كما شاركت وزارة الدفاع في تأمين بعض اللجان خاصة في المناطق الحدودية.





وطمأن أولياء الأمور بأن النتيجة مؤمنة، مؤكدًا أنه لا يمكن اختراق كنترولات الثانوية العامة، كذلك لا يمكن التلاعب في النتيجة، مشددًا على أنه لا يوجد كبير على المساءلة القانونية في حالة الخطأ.



وأوضح أن غرفة العمليات رصدت 11 حالة غش في أخر أيام امتحانات الثانوية العامة منهم 9 حالات في الفلسفة، موضحا أن إجمالى عدد المخالفات التى تمت خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام 865 حالة منها 67 حالة تداول الامتحانات على صفحات الغش مقابل 3 آلاف حالة خلال العام الماضي و٦٤٩ غش تقليدي وتمزيق أوراق الإجابات وتعدي على الملاحظين.



وأضاف أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة عقب الانتهاء من عملية التصحيح، منوهًا إلى أنه لم يتم تحديد وقت محدد لانتهاء التصحيح حتى الآن بهدف عدم استعجال الكنترولات.



وفي سياق متصل أعلن حجازي، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية لماده الكيمياء 71.4%، وحصل 307 طالبا على الدرجات النهائية، أما نسبة النجاح في الجغرافيا 94،8% وحصل 743 طالبا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن الامتحانات هذا العام كانت منضبطه جدًا ولم تشهد حالة تسريب واحدة، موكدًا أن جميع الحالات التي تم ضبطها عن طريق غرفة العمليات قامت بالنشر بعد بدأ اللجنة وتم ضبطها في دقائق معدودة.