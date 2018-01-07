شقة سكنية ومعاش شهري لأسرة نشر موقع "الفجر" قصتها

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ومسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بالتوجه إلى مقر إقامة أسرة المواطن بدوى السيد 38 عامًا، وبحث الحالة الاجتماعية لأسرته وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتوفير سكن مناسب والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لالحاق الابناء بمدارس الفصل الواحد وتلبية مطالب الأسرة.



جاء ذلك فى استجابة سريعة من المحافظ لحالة الأسرة والتى تم نشرها عبر بوابة الفجر الإليكترونية، حيث تعيش أسرة مكونة من 7 أفراد فى حالة من ضيق المعيشة ويسكنون فى منزل ضيق بالإيجار، ويحتاج الى الترميم ولديهم 5 أبناء لم يلتحق أحد منهم بالتعليم ويعيشون على المساعدات من الجيران وأهل الخير، وناشد رب الأسرة المحافظ بتقديم بعض المساعدات وتوفير مسكن ملائم لهم.



وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، أنه تم التوجه فورًا برفقة مسئولى التضامن الاجتماعى لمقر إقامة الأسرة بشارع خلف النقطة بمركز طما، وتم تقديم عدد من المساعدات للاسرة، كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لالحاق الابناء بمدارس الفصل الواحد.



ومن جانبه قال محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم توفير شقة مناسبة بديلا للمنزل القديم للأسرة وتوفير الأثاث اللازم بها، على أن تقوم إحدى الجمعيات الخيرية بالتكفل بقيمة الايجار الشهرى للشقة، كما سيتم صرف مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعى للأسرة.