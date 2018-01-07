ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مورايس لـ"الفجر الرياضي": مصر افتقدت لميزة السويد في المونديال (فيديو)

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:56 م
مورايس لـالفجر الرياضي: مصر افتقدت لميزة السويد في المونديال (فيديو)
مورايس
طباعة
أحمد شاكر ونرمين فتحي
 
أكد البرتغالي جوزيه مورايس المدرب المساعد بريال مدريد الإسباني سابقًا أن منتخب البرتغال فريق مميز جدًا وقدم مستوى جيدًا على مستوى الأفراد والفريق بشكل عام خلال مشاركته ببطولة كأس العالم الحالية بروسيا.

وعن منتخب مصر قال مورايس في تصريحاته لمراسل "الفجر الرياضي" إن مصر تتمتع بمهارات جيدة ولكنها تفتقد ما يميز المنتخب السويدي وهي "منظومة اللعب" مؤكدا أن الفريق كان يحتاج لتنظيم اللاعبين بصورة أفضل ليحقق نتائج طيبة بالمونديال.

وكان منتخب مصر قد ودع مونديال روسيا من الدور الأول بينما خرجت البرتغال من دور الـ16.


المزيد عن: مونديال روسيا مورايس كاس العالم 2018 كاس العالم البرتغال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أسبانيا
1
x
16:00
0
روسيا
كرواتيا
-
x
20:00
-
الدانمارك
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/1/2018 4:20:04 PM