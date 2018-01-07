مورايس لـ"الفجر الرياضي": مصر افتقدت لميزة السويد في المونديال (فيديو)

أكد البرتغالي جوزيه مورايس المدرب المساعد بريال مدريد الإسباني سابقًا أن منتخب البرتغال فريق مميز جدًا وقدم مستوى جيدًا على مستوى الأفراد والفريق بشكل عام خلال مشاركته ببطولة كأس العالم الحالية بروسيا.





وعن منتخب مصر قال مورايس في تصريحاته لمراسل "الفجر الرياضي" إن مصر تتمتع بمهارات جيدة ولكنها تفتقد ما يميز المنتخب السويدي وهي "منظومة اللعب" مؤكدا أن الفريق كان يحتاج لتنظيم اللاعبين بصورة أفضل ليحقق نتائج طيبة بالمونديال.





وكان منتخب مصر قد ودع مونديال روسيا من الدور الأول بينما خرجت البرتغال من دور الـ16.







