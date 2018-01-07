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محافظ البحيرة تُوجه بإنهاء رصف طريق قرية اللحوم خلال أسبوع (صور)

الأحد 01/يوليه/2018 - 03:56 م
محافظ البحيرة تُوجه بإنهاء رصف طريق قرية اللحوم خلال أسبوع (صور)
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إسلام أمين
 
قامت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بجولة ميدانية بمركز ومدينة أبو المطامير، تفقدت خلالها أعمال توسعة ورفع كفاءة ورصف طريق اللحوم بطول 10 كيلو متر وعرض 8 متر وبتكلفة 12 مليون جنيه ليخدم قرية اللحوم والمزارع ومحطات التربية والتسمين بالقرى التابعة لها حتى ترعة الشيخ زايد.

ووجهت محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من الطريق خلال هذا الأسبوع مع تخطيط الطريق وإنارته وتوسعة الطبان وتشجير جانبي الطريق.

كما تفقدت محافظ البحيرة، أعمال التطوير التي تمت ابتداء من الكيلو 71 على الطريق الصحراوي بمدخل أبو المطامير حتى مدخل قرية اللحوم من رصف وإنارة وتشجير وتجميل.
محافظ البحيرة تُوجه بإنهاء رصف طريق قرية اللحوم خلال أسبوع (صور)
محافظ البحيرة تُوجه بإنهاء رصف طريق قرية اللحوم خلال أسبوع (صور)
محافظ البحيرة تُوجه بإنهاء رصف طريق قرية اللحوم خلال أسبوع (صور)
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