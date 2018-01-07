برلماني يطالب بعقوبة بديلة لحبس الغارمات لحفظ كرامة المرأة

قال النائب ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قضية الغارمات نتاج العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، فصعوبة تحمل تكلفة الأعباء المعيشية بالإضافة إلى الثقافة الاستهلاكية للعديد من الأسر أدت إلى وجود هذه الأعداد الكبيرة من الغارمات.



وأضاف النائب أن المطالبة بإلغاء حبس الغارمات محاولة لتغيير مفهوم العقاب إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الغارمات من خلال توفير فرص عمل تمكنهم من سداد دائنيهم وتأمين دخل ثابت يضمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أهمية دور القوى الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في التكاتف مع الدولة من أجل البحث عن بدائل لعقوبة السجن للغارمات، لافتا إلى ضرورة إعادة إدماجهم في المجتمع مرة أخرى.



وأكد النائب البرلماني أن إلغاء عقوبة الحبس للغارمات تحفظ كرامة المرأة المصرية، حيث إن عادة ما تكون المرأة هي ضحية سداد المديونية، وتعاني العديد من الأسر نتيجة من حبس الأم بما يضر بالمجتمع.