آليات دقيقة لقياس الإنجازات أسبوعيًا.. ونظام صارم للمكافأة أو المحاسبة بهيئة الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال اجتماعه اليوم الأحد، بقيادات ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية، اعتماد منهج دقيق للمتابعة وقياس الإنجازات من خلال بيان إحصائي أسبوعيًا بما يتم في جميع مناطق الهيئة من إيرادات وتحصيلات وإنجازات مختلفة، ثم بيان يعلن شهريًا عن حجم الإنجازات أو المعوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول.





وشدد الوزير، على وضع نظام صارم لإثابة وتحفيز المجدين والمتميزين، ومحاسبة المقصرين، كما أعطى مهلة أسبوعًا واحدًا لشئون الاستثمار لتقديم رؤية متكاملة لاستثمار أموال الوقف.



