البنتاجون يغير أولوياته بشكل سرى

غيّرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أولويات مهامها دون إصدار عن أى نوع من الإعلانات العامة عبر موقعها على الويب.

ووفقاً لموقع "تاسك أند بيربوس" اليوم، أنّه في السابق، كانت المهمة العامة للبنتاجون، هي إمداد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة لاحتواء الحرب وحماية البلاد، أمّا الآن، فقد ظهر على الموقع أهداف وغايات أخرى، وهى إمداد الجيش بأسلحة فتاكًة لحماية أمن البلاد والحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة فى الخارج.





ويؤكد بول سزولدرا، أحد أصحاب الموقع الأمريكى، أنّ البنتاجون لم يعلن عن هذه التغييرات قبلها أو بعدها، حيث يُقدّر أنّ التعديلات كانت يجب أن تظهر في أوائل يناير.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية لأول مرة صراحة عن أهدافها وغاياتها خلال رئاسة كلينتون.