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تشكيل مباراة إسبانيا وروسيا.. "أسينسيو" المفاجأة

الأحد 01/يوليه/2018 - 02:40 م
تشكيل مباراة إسبانيا وروسيا.. أسينسيو المفاجأة
أسينسيو
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علي نبوي
 

 

أعلن فرناندو هييرو المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل فريقه لمواجهة روسيا بعد قليل في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2018.

 

تشكيل إسبانيا أمام روسيا

 

حراسة المرمى : دي خيا

 

خط الدفاع: ناتشو - راموس - بيكيه - جودي ألبا

 

خط الوسط: بوسكيتس - كوكي - إيسكو - أسينسيو – دافيد سيلفا

 

خط الهجوم: دييجو كوستا


 ولعب أسينسيو على حساب إنييتسا الذي كان يشارك أساسيًا في دور المجموعات.


تشكيل روسيا أمام إسبانيا

 

حراسة المرمى: كينفيف

 

خط الدفاع: ايجانشيف، وكوتيبوف، وكوردياشوف، وفيرنانديز

 

خط الوسط: زيركوف، وزوبين، وساميدوف، وكيازيف وجولوفين

 

خط الهجوم: دزويابا

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