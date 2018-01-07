طريقة إخفاء ظهورك على "واتسآب" بخطوات بسيطة

نشرح لكِ عزيزي القارئ طريقة بسيطة تستطيع من خلالها إخفاء ظهورك على "واتسآب"، إذا كنت ترغب في مشاهدة رسائل المرسلين دون معرفتهم أنك متصل:-





1- رسالة Last Seen وعلامة الصح الزرقاء

هذه الرسالة المكونة من علامتين "صح" الزرقاء، هي من يُخبر الأصدقاء بأنك فتحت الرسالة وقرأتها بالفعل، وهذا ما يجعلك مضطراً للرد على تلك الرسالة، ولكن ماذا إن تخلصنا من هذه الرسالة بحيث تُشاهد كل الرسائل دون ان يظهر لهم تلك العلامة، وكأنك لم تشاهد الرسالة بعد، وكذلك الرسالة التي تُخبر الأصدقاء بآخر موعد فتحت فيه "واتساب" وهي "Last Seen"، لإلغاء كل منهما، اذهب إلى الإعدادات، ثم إلى الحساب، ثم الخصوصية.





الخيار الأول هي Last Seen، يمكنك الدخول إليها وتغيير إلى "لا شخص"، حتى لا يستطيع أي شخص أن يرى ما هو آخر موعد لك في "واتساب"، قم بالنزول قليلاً إلى أسفل، ستجد رسالة أخرى تسمى "Read receipts"، قم بإلغاء الصح من عليها، وبذلك لن تظهر هذه العلامة عند قراءتك لرسائل الآخرين.





2- خاصية الطيران

بإمكانك قراءة الرسائل الواردة من الأصدقاء، وكأنك غير متصل في "واتساب" بفضل خاصية الطيران، وضع الطيران يقوم بإلغاء الاتصال تماماً بالشبكات وبالإنترنت، وعلامة الـ"صح" الزرقاء تحتاج لإنترنت، لتتأكد من أنك شاهدت الرسالة ولكي تخبر الطرف الآخر أيضاً، ولذلك يمكنك عمل وضع الطيران ثم الدخول وقراءة الرسائل الواردة من الطرف الآخر بكل سهولة.





ولكن هذه الطريقة ستنتهي بمجرد إزالة وضع الطيران وسيتم إرسال علامة التحقق الزرقاء للطرف الآخر بمجرد أن تتصل بالإنترنت.





3- مشاهدة الرسائل من الإشعارات

"واتساب" يرسل لك إشعاراً جديداً كلما تم إرسال رسالة جديدة لك، لذلك يمكنك استغلال هذا الأمر في مشاهدة الرسائل الواردة، إن كان لديك بعض الإشعارات، قم بإزالتها، ودع إشعار "واتساب" دون إزالته، وقم بسحبه للأسفل وستجد ان الرسالة ظهرت لك كاملة.



