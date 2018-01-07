الصين تقرض باكستان مليار دولار لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية





قال مصدران في وزارة المالية الباكستانية لرويترز إن الصين أقرضت باكستان مليار دولار لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية الآخذة في التناقص مع زيادة التكهنات بتقديم صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذ جديدة لباكستان.





ويسلط القرض الجديد الضوء على تنامي اعتماد اسلام أباد على القروض الصينية لتعزيز احتياطياتها من العملات، والتي هوت إلى 9.66 مليار دولار الأسبوع الماضي من 16.4 مليار دولار في مايو أيار 2017.





وأبلغ المصدران رويترز بأن الإقراض هو نتاج تفاوض على قروض بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار كشفت رويترز عنه في أواخر مايو أيار.





وقال مصدر في وزارة المالية "نعم لقد باتت في أيدينا" في إشارة إلى الأموال الصينية.





ومع أحدث قرض من المنتظر أن يتخطى حجم الإقراض الصيني لباكستان خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران خمسة مليارات دولار.



