أغنية "راب" سعودية عن قيادة المرأة للسيارة تتخطي نص مليون مشاهدة

طرحت المغنية والمخرجة السعودية، ليسا، أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وكانت الأغنية إحتفالاً منها بقرار رفع الحظر عن قيادة السيارت للنساء بالمملكة العربية السعودية.





حيث نجحت الأغنية في تخطي حاجز النص مليون مشاهدة خلال أيام فقط من طرحها.





والأغنية تحمل أسم "سقنا"، والتي تتحدث عن اليوم الأول الذي سمح للمرأة السعودية بالقيادة، حيث قدمت "ليسا" عدد من الإرشادات والنصائح وعن أهمية إتباع قواعد الأمان أثناء القيادة، كما تضمنت الأغنية كلمات خصت المرأة السعودية عن إعتمادها على نفسها، وعدم الحاجة إلى سيارات الأجرة بعد الآن.



