بيراميدز يصدر بيانا يؤكد صحة اسم "الأهرام" ويستشهد بـ50 مشروعا (مستندات)

أكد مسئولو نادي بيراميدز إف سي سلامة موقفهم القانوني بشأن إطلاق اسم الاهرام علة النادي وعدم صحة إدعاءات مؤسسة الاهرام الصحفية بشأن استيلاء النادي علي اسمها واختراقها الحقوق الفكرية والأدبية.

وأكد أحمد حسن المشرف العام والمتحدث باسم نادي بيراميدز المستشار القانوني للنادي أحمد فاروق وشاحي فند سلامة الإجراءات القانونية والتأكيد علي عدم مخالفة القانون في استخدام هذا الاسم مستشهدًا بجميع الأدلة التي تضعف من شكوي موسسة الاهرام الصحفية ضد النادي.

وأرسلت اللجنة القانونية بالنادي مذكرة قوية وشاملة للجنة الأولمبية حملت الكثير من النقاط الهامة التي تؤكد علي عدم تحري الدقة والصدق في شكواه ضد النادي بغية تضليل الجهات الرقابية وعددت اللجنة القانونية في ردها وجود مئات المشروعات والشركات تحمل اسم الأهرام وتتخطى الـ50مشروعًا علي سبيل المثال وليس الحصر.











