"كام السينمائي" يكرم حورية فرغلي في تونس

يكرم مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الفنانة حورية فرغلي عن مجمل أعمالها الفنية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة التي تقام بـ مدينة الحمامات التونسية في الفترة ما بين ١١ إلي ١٥ يوليو الجاري.





تتضمن أعمال حورية الفنية هذه الافلام،كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكراً، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، "سالم أبو أخته"، ومؤخرا ً"طلق صناعي".





كما يستضيف المهرجان العديد من السينمائيين والنجوم العرب والأجانب، منهم المخرج الكبير مجدي أحمد على، الفنان سامح حسين ، الفنان عمر مصطفى متولي ، الفنانة مي عمر ، المخرج رام كيشور مدير مهرجان دلهي في الهند، والمخرج بوشعيب المسعودي و الاعلامية حسناء لكعوبي من المغرب، والنجم قصي خولي، الفنانة نفيق ماضي من سوريا، والمنتجة والمخرجة ايناس يعقوب والنجمة الشابة حلا الترك من البحرين، والفنان أحمد ايراج، الإعلامي النجم علي حسين، الإعلامية آلاء البنا من الكويت، والمخرج برهان سعادة والفنانة سوزان محارب من الأردن، و النجم عبد المحسن النمر و الفنان على الدويان من السعودية.