إسبانيا تستقبل 60 مهاجرًا غير شرعي رفضت كل من إيطاليا ومالطة استقبالهم

أعلنت السلطات الإسبانية منح الإذن لسفينة تحمل 60 مهاجرا غير شرعيا، رفضت إيطاليا ومالطة استقبالهم.

ونقلت جريدة "نو" الهولندية، اليوم الأحد، أن "الحكومة الإسبانية منحت مرة أخرى الإذن لسفينة إنقاذ لجلب المهاجرين إلى ميناء إسباني، وأعلنت منظمة الإسعاف الإسبانية صباح اليوم أن سفينتها المسماة اذرع مفتوحة مرحب بها في ميناء برشلونة".





وأضافت الصحيفة "التقطت سفينة الأذرع المفتوحة 60 مهاجرا من البحر صباح السبت للساحل الليبي وقد أعلنت إيطاليا ومالطة على الفور أنها لن تفتح ميناء للسفينة ثم طلب الطاقم من السلطات الإسبانية المساعدة".

وقال عمدة المدينة الكاتالونية أدا كولو على تويتر على حسب الجريدة الإلكترونية: "إنه لا يريد أن يكون متواطئا في السياسة القاتلة لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني".

ويذكر أنه وقبل أسبوعين سمح لأكواريوس وهي سفينة إنقاذ أخرى بالإرساء في فالنسيا، وهي تحمل أكثر من ستمائة لاجئ ومهاجر هم أيضا كانوا غير مرحب بهم في إيطاليا ومالطا.